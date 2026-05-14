El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 14 de mayo de 2026, el tiempo en Cabra se presenta con condiciones mayormente despejadas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 22 grados durante la tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 29% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación térmica se mantendrá cómoda, especialmente en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, llegando a los 21 grados hacia el final de la jornada.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser más notable en áreas abiertas y expuestas.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Cabra pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos, picnics o cualquier evento al aire libre.
El amanecer se producirá a las 07:09 y el ocaso será a las 21:19, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. Con estas condiciones, hoy se presenta como un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza natural de Cabra, ya sea explorando sus paisajes o participando en actividades comunitarias. En resumen, el tiempo de hoy promete ser cálido, soleado y sin lluvias, ideal para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.
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