El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

Hoy, 14 de mayo de 2026, el tiempo en Cabra se presenta con condiciones mayormente despejadas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 22 grados durante la tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 29% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación térmica se mantendrá cómoda, especialmente en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, llegando a los 21 grados hacia el final de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser más notable en áreas abiertas y expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Cabra pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos, picnics o cualquier evento al aire libre.

El amanecer se producirá a las 07:09 y el ocaso será a las 21:19, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. Con estas condiciones, hoy se presenta como un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza natural de Cabra, ya sea explorando sus paisajes o participando en actividades comunitarias. En resumen, el tiempo de hoy promete ser cálido, soleado y sin lluvias, ideal para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.