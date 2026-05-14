El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Las Cabezas de San Juan se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 96% a las 6:00 AM, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, situándose en un 55% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco y cómodo, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. A partir de las 2:00 PM, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, aunque se espera algo de bruma en las primeras horas de la mañana, que se disipará conforme avance el día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27 grados alrededor de las 3:00 PM. Posteriormente, comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 24 grados a las 6:00 PM. La puesta de sol se producirá a las 21:24, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.