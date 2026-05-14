El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 69% y aumentando hasta un 87% en las horas más frescas. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva y la temperatura aumenta, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 55% hacia el mediodía.

El viento será un factor importante a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste a una velocidad de 11 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. Para la tarde, se espera que el viento sople del oeste a velocidades que oscilarán entre los 24 y 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 51 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 24 grados alrededor de las 3 de la tarde. Sin embargo, conforme se aproxime la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia las 11 de la noche.

El ocaso se producirá a las 21:25, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular. En resumen, el día de hoy en Bormujos se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido, seco y ventoso, perfecto para aprovechar el sol primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.