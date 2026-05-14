El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 16 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% y aumentando gradualmente hasta un 72% durante las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo, estimado en 25 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. A medida que el sol se eleva en el cielo, la combinación de temperaturas cálidas y una humedad relativamente alta podría hacer que la sensación térmica sea un poco más calurosa de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Bailén tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de calor y viento puede generar un ambiente seco.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 9 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 21:18. En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.