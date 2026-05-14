El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 89% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 31% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 34 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas que, aunque moderadas, pueden sentirse cálidas bajo el sol.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Baeza pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la arquitectura de la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 20 grados a las 3 de la tarde. Sin embargo, conforme se aproxime el ocaso, que ocurrirá a las 21:16, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 17 grados hacia las 8 de la noche.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. Los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día primaveral, ideal para paseos, encuentros y disfrutar de la belleza de la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.