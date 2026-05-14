El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Baena, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 12 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 12:00 horas. La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 23 grados, alcanzando un máximo de 22 grados a las 15:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que pasará del 55% en la madrugada a un 31% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento soplará desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que variarán entre 11 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 50 km/h a las 23:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de la jornada, con un 0% de posibilidad de lluvia. Esto significa que no se anticipan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 07:08 horas y el ocaso a las 21:19 horas, brindando una larga jornada de luz solar. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de un día al aire libre, ya sea en familia, con amigos o realizando actividades individuales. En resumen, Baena disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para aprovechar al máximo el entorno natural y social de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.