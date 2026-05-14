El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Arahal se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que aparecerán en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo cálido y soleado.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, alcanzando un 90% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 34% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más cómodo para las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán por la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento fresco será un alivio ante el calor que se espera en las horas centrales del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Arahal podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes y reuniones familiares en parques o jardines.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:23. La noche será tranquila y fresca, perfecta para relajarse al aire libre.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, aportará frescura a la jornada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.