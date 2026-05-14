El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar a los 25 grados en su punto máximo, lo que hará que el ambiente sea cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 88%. Esto podría generar una sensación de bochorno, aunque la brisa que se espera durante la tarde ayudará a mitigar esta sensación.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando rachas de hasta 31 km/h por la tarde. Esta brisa será un alivio ante las temperaturas más cálidas y contribuirá a mantener un ambiente fresco.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Andújar pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para salir a pasear, realizar actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia el final de la tarde y bajando a 18 grados durante la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:19.

En resumen, el tiempo en Andújar para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa que hará que la jornada sea aún más placentera. No olviden hidratarse y protegerse del sol durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.