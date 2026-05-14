El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% al amanecer y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 72% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que hará que el tiempo sea más cálido y agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de entre 5 y 27 km/h, con ráfagas más intensas en las horas centrales del día. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en la tarde, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un día soleado en la playa o realizar excursiones en la naturaleza. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece la región.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia el final de la jornada. La puesta de sol está programada para las 21:27, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Aprovecha este día soleado y cálido para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.