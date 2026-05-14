El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 36% y el 95%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor podría ser moderada debido a la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades diarias. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo por el campo o realizar actividades deportivas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes que rodean Aljaraque.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo, llevando consigo protección solar y manteniéndose hidratados, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.