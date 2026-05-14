El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 17 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable para comenzar la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 63% al amanecer y aumentando hasta un 72% en la primera hora del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el cielo, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort térmico. A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27 grados , lo que hará que el ambiente sea cálido, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección oeste, con velocidades que variarán entre 6 y 31 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 54 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento, aunque fuerte, no traerá consigo precipitaciones, ya que se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 25 grados hacia las 19:00 horas. La humedad también comenzará a aumentar nuevamente, llegando a un 37% al final de la tarde. La puesta de sol se producirá a las 21:25, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, con un cielo que se tornará en tonos cálidos y anaranjados.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el día y un viento notable que aportará frescura. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se esperan lluvias ni condiciones adversas. La combinación de sol y viento hará que la jornada sea ideal para salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.