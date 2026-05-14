El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, se presenta en Alcalá la Real con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 08:00 horas.

La temperatura continuará en ascenso, llegando a los 18 grados a mediodía y alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (66% a las 00:00 horas), irá disminuyendo a medida que el día avanza, situándose en torno al 35% hacia la tarde. Esto sugiere un ambiente seco y cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 37 km/h por la tarde. Este viento, aunque moderado, puede resultar fresco, especialmente en las horas más tempranas del día. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, predominando del noreste y luego del oeste, lo que podría aportar una sensación de frescura en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Alcalá la Real.

El orto se producirá a las 07:07 y el ocaso a las 21:17, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.