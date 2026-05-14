El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Alcalá de Guadaíra disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 16 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 24 grados hacia el mediodía. La tarde será cálida, con máximas que podrían llegar a los 25 grados, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 95% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 30 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas que podrían superar los 49 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las altas temperaturas. Este viento también ayudará a dispersar cualquier nubosidad que pueda aparecer en la tarde, aunque se espera que el cielo permanezca mayormente despejado.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Alcalá de Guadaíra pueden disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia la tarde-noche, y el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer.

El orto se producirá a las 07:15 y el ocaso a las 21:24, lo que brinda una buena cantidad de horas de luz solar para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, hoy será un día ideal para salir, disfrutar del sol y aprovechar el buen tiempo en Alcalá de Guadaíra, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.