El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de precipitaciones que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La sensación térmica será algo fresca, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa en las horas centrales del día.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Este viento podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría afectar la estabilidad de estructuras ligeras y la comodidad en general.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 100% entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras durante este periodo. Sin embargo, a partir de las 8 de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descarta la posibilidad de chubascos aislados a lo largo del día. La cantidad de precipitación esperada es mínima, con acumulados que no superarán los 0.9 mm.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% entre las 2 y las 8 de la mañana, y se reduce a un 5% en la tarde. Esto indica que, aunque hay condiciones para algunas tormentas, es poco probable que se desarrollen fenómenos severos.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para el tiempo variable y disfrutar de las actividades al aire libre con precaución.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.