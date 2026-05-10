El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 18 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. Esto es algo a tener en cuenta, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 11 y 15 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Se espera que la racha máxima de viento alcance los 43 km/h entre las 12:00 y las 13:00, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se prevé una ligera mejora hacia la noche, con una disminución en la probabilidad de lluvia.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se registren entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día, siendo más intensas en las primeras horas. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 10% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se esperan fenómenos severos.

La tarde se presentará con temperaturas que rondarán los 19 grados, y la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la sensación de frescura sea más llevadera. Hacia la noche, el cielo se mantendrá cubierto, pero con una probabilidad de lluvia que disminuirá, permitiendo que los habitantes de Utrera disfruten de un ocaso tranquilo a las 21:20.

En resumen, el día en Utrera será fresco y mayormente nublado, con lluvias ligeras en las primeras horas y un viento moderado del sur. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las condiciones cambiantes y disfrutar de la jornada con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.