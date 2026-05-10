El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Úbeda, con intervalos de nubes altas y algunas precipitaciones dispersas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una probabilidad de lluvia escasa que podría manifestarse en forma de lloviznas ligeras. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados al amanecer, con una ligera tendencia a aumentar durante el día.

A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 18 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente fresco pero agradable. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 68% a lo largo del día. Esto podría hacer que la percepción del calor sea un poco más intensa, especialmente en las horas de mayor temperatura.

El viento soplará del oeste a una velocidad moderada, alcanzando rachas de hasta 40 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio ante la humedad, aunque también podría generar un ambiente algo más fresco en comparación con días anteriores. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día con condiciones variables, llevando consigo un paraguas o impermeable, especialmente en las horas de la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 10% de posibilidad en las primeras horas y un aumento al 30% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, por lo que es prudente estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

La puesta de sol se producirá a las 21:12, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre. Los ciudadanos de Úbeda pueden aprovechar las horas de luz para realizar actividades, siempre considerando la posibilidad de que la lluvia haga su aparición. En resumen, un día de contrastes en el que la naturaleza se mostrará activa, recordándonos la belleza de la primavera en esta histórica ciudad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.