El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y algunas lluvias ligeras. La precipitación será escasa, con valores que rondan entre 0 y 1 mm, lo que indica que, aunque hay probabilidad de lluvia, no se anticipan acumulaciones significativas. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 02:00 y las 08:00, y del 40% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que las lluvias podrían ser más frecuentes en la mañana y disminuir hacia la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 17 km/h, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando picos de hasta 47 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 20 grados durante la tarde, pero se espera que descienda nuevamente hacia la noche, cuando el cielo seguirá cubierto. La puesta de sol se producirá a las 21:21, momento en el que las temperaturas comenzarán a bajar, y la humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 92% hacia el final del día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 30% entre las 02:00 y las 08:00, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas, aunque la actividad tormentosa será limitada. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá a cero, lo que sugiere que la mayor parte del día transcurrirá sin incidentes significativos.

En resumen, Tomares experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas moderadas y un viento notable del sur. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, especialmente en las horas de la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.