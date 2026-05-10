El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de 03:00 a 04:00.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que la racha máxima de viento alcance los 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor a pesar de la alta humedad. Las condiciones del viento, junto con la nubosidad, podrían dar lugar a un ambiente algo inestable, aunque no se prevén tormentas significativas.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a recuperarse ligeramente, alcanzando los 20 grados hacia las 14:00. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. A partir de las 15:00, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las lluvias sean menos frecuentes, con una probabilidad de precipitación que disminuye a un 40% entre las 14:00 y las 20:00.

Al caer la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá nuevamente a los 15 grados hacia las 23:00. La humedad seguirá siendo alta, alcanzando el 92% al final del día. En resumen, se anticipa un día mayormente nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo habitual. Los residentes de San Juan de Aznalfarache deben estar preparados para condiciones inestables y llevar paraguas si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.