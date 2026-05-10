El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

La jornada del 10 de mayo de 2026 en La Rinconada se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea más suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, lo que podría ayudar a dispersar algunas nubes. Sin embargo, las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 5% de posibilidad en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias son probables, no se anticipan tormentas severas. La temperatura máxima alcanzará los 21 grados en las horas más cálidas del día, proporcionando un respiro del fresco matutino.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que las lluvias disminuyan, dando paso a un ambiente más tranquilo. La puesta de sol se producirá a las 21:22, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza, siempre y cuando se esté preparado para las inclemencias del tiempo. En resumen, el 10 de mayo será un día fresco y húmedo en La Rinconada, con lluvias ligeras y un viento moderado que aportará un toque de frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.