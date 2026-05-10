El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo nuboso, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura en la mañana se mantendrá en torno a los 15 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 85%.

A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 21 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará desde el sur a una velocidad de entre 5 y 13 km/h, con rachas que podrían llegar hasta los 24 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más templadas del día.

La probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 100% durante la franja horaria de 08:00 a 14:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan precipitaciones, aunque estas serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.2 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se prevén intervalos nubosos que podrían traer alguna lluvia ligera.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse reducida en momentos de lluvia. La tarde se presentará con cielos cubiertos, pero se espera que hacia el final del día, especialmente en las horas previas al ocaso, la nubosidad comience a despejarse ligeramente, permitiendo que se aprecien algunos claros en el cielo.

La noche caerá sobre Puente Genil con temperaturas que descenderán a los 16 grados , manteniendo una sensación de frescura. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo bochornoso. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo variable, con predominancia de nubes y la posibilidad de lluvias ligeras, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con precaución ante la inminente lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.