El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11-12 grados, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que puede generar una sensación de bochorno. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un acumulado que podría llegar a 1 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia será más significativa entre las 14:00 y las 20:00, con un 100% de probabilidad, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos ligeros. Sin embargo, las lluvias no serán intensas y se espera que se limiten a breves episodios.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h en las horas más activas del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento será moderada, aumentando gradualmente hacia la tarde, lo que podría contribuir a la dispersión de las nubes y permitir algunos claros temporales.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un cielo mayormente nublado, con temperaturas suaves y una alta probabilidad de lluvias ligeras en la tarde. Los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos y disfrutar de las temperaturas agradables, aunque con la precaución de que el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fresca. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre que se mantenga un ojo en el cielo y se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.