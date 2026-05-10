El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Pozoblanco se prepara para un día mayormente nublado, con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, dando paso a un ambiente más cubierto. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación será alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 17 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados durante la mañana. A medida que el día avance, se alcanzarán temperaturas máximas de hasta 17 grados en la tarde, proporcionando un respiro antes de que las nubes y la lluvia se instalen.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Este aumento en la humedad, combinado con la nubosidad, sugiere que las condiciones serán propicias para la formación de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 14 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente durante las horas de mayor actividad del viento. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 30% de posibilidad de tormentas eléctricas en las horas de la tarde, lo que añade un elemento de incertidumbre a la previsión. Sin embargo, la probabilidad de tormenta disminuirá a medida que se acerque la noche.

A medida que el sol se ponga a las 21:19, las condiciones seguirán siendo mayormente cubiertas, con la posibilidad de lluvias ligeras persistiendo. Los habitantes de Pozoblanco deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos ligeros, especialmente en las horas de mayor nubosidad y viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.