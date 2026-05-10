El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y con probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con un total estimado de hasta 3 mm de lluvia. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que indica que es muy probable que los residentes de Palma del Río necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 36 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas que, aunque no se prevén tormentas significativas, podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca. La dirección del viento también podría contribuir a la dispersión de la humedad en el ambiente, aunque la alta humedad persistirá durante todo el día.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde, descendiendo a 19 grados hacia la noche. Las temperaturas más frescas de la mañana y la tarde, combinadas con la alta humedad, podrían hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen desplazamientos, ya que podría dificultar la conducción.

En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las condiciones climáticas cambiantes y tomar precauciones al salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.