El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 10 de mayo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno.
A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre los 15 y 21 grados . La máxima se alcanzará en las horas centrales de la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 21 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur con velocidades que variarán entre 10 y 24 km/h, alcanzando rachas de hasta 43 km/h en momentos puntuales.
La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvias. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.5 mm en total durante el día. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 70% hasta las 20:00 horas.
El cielo se mantendrá cubierto durante gran parte del día, con intervalos de nubes altas en la tarde y la noche. A partir de las 21:00 horas, se espera que el cielo permanezca cubierto, pero con una disminución en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 16 grados a las 23:00 horas.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 25% de posibilidad en las primeras horas del día, reduciéndose a un 5% en la tarde y a un 0% por la noche. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán propicias para la lluvia, las tormentas eléctricas no son un riesgo significativo.
Los habitantes de Los Palacios y Villafranca deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.
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