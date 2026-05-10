El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 20 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de 15 grados, mientras que por la tarde, la temperatura podría alcanzar hasta los 20 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 67% y el 88% a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente indica el termómetro.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas horas de lluvia ligera intermitente. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se esperan fenómenos severos. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, sin cambios bruscos en la temperatura o el viento.

En resumen, Osuna experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas agradables. La alta humedad y el viento moderado podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca, por lo que se aconseja a los habitantes que se vistan adecuadamente y estén preparados para la lluvia. A medida que se acerque la tarde, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia, así que es importante conducir con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.