El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Morón de la Frontera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las horas más frescas, lo que puede generar una sensación de bochorno.
A medida que avance el día, se prevé que las lluvias se intensifiquen ligeramente, especialmente durante las horas de la tarde. Se estima que la precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 4 mm, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 08:00 y las 14:00 horas. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de las carreteras.
El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 43 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al desplazarse, ya que las ráfagas de viento podrían ser fuertes y causar molestias.
Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 19 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche. La temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados en las horas posteriores al ocaso, que se producirá a las 21:18 horas. La combinación de la temperatura y la humedad podría generar un ambiente propenso a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana y al anochecer.
A lo largo de la jornada, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 10% de posibilidad de que se produzcan en la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad podría aumentar.
En resumen, se espera un día nublado y húmedo en Morón de la Frontera, con lluvias escasas y temperaturas moderadas. Se aconseja a la población que esté preparada para las condiciones cambiantes y que tome las precauciones necesarias al salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.
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