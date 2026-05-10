El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las horas más activas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas lluvias durante estas franjas horarias.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 12 y 20 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 64% y el 91%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente indica el termómetro.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 27 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional y contribuir a la inestabilidad del tiempo. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, ya que las ráfagas de viento podrían ser intensas.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con momentos de mayor nubosidad, especialmente en la mañana y la tarde. Las condiciones meteorológicas también indican una baja probabilidad de tormentas, con un 20% de posibilidad en las horas de la mañana y un 5% en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, lo que sugiere que, aunque las lluvias sean posibles, no se anticipan fenómenos severos.

En resumen, Montilla experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado a fuerte. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para las lluvias y el viento, y disfrutar de las actividades al aire libre con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.