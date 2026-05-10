El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moguer, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 15 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Se prevé que la precipitación acumulada durante este periodo sea de aproximadamente 2 mm, lo que indica que las lluvias serán ligeras pero constantes. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h. Las rachas de viento pueden ser más intensas, alcanzando hasta 35 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la mañana y la tarde. Este viento puede ayudar a dispersar algunas nubes, aunque no se espera que tenga un impacto significativo en la cobertura nubosa general.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar muy nuboso a cubierto, con algunas breves aclaraciones en la tarde. Las condiciones meteorológicas sugieren que, aunque las lluvias serán ligeras, es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea salir. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, así que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, Moguer experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas suaves y un viento moderado del suroeste. La combinación de estos factores creará un ambiente fresco y húmedo, típico de la primavera en la región.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.