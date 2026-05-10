El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Martos se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nubosidad y momentos de bruma. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en torno al 70% durante la mayor parte del tiempo. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas suaves.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente a medida que se acerque la tarde. Desde las 14:00 hasta las 20:00 horas, hay un 100% de probabilidad de precipitaciones, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Es recomendable que los habitantes de Martos lleven paraguas o impermeables si planean salir durante esas horas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 24 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el suroeste en la tarde, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y la posible mejora del tiempo hacia la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:14, la nubosidad persistirá, pero se espera que las lluvias cesen, dejando un ambiente más tranquilo para la noche. La temperatura descenderá a unos 16 grados, lo que hará que la noche sea fresca y agradable.

En resumen, Martos experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras en la tarde, temperaturas suaves y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, pero aquellos que salgan deben estar preparados para la posibilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.