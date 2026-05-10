El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados durante la mañana.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura alcanzará un máximo de 20 grados en la tarde, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 70% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 31 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante la humedad, aunque también podría contribuir a la sensación de frescor en las horas más frías de la mañana y la noche. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 44 km/h en momentos puntuales, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos nubosos que podrían dar paso a algunas nubes altas hacia la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es muy baja, con un 0% de posibilidad, lo que indica que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

En cuanto a la precipitación, se prevé que se acumulen entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día, siendo más probable en las primeras horas. Las lluvias serán ligeras y esporádicas, por lo que no se espera que causen inconvenientes significativos en la vida cotidiana de los marcheneros.

La salida del sol está programada para las 07:17, mientras que el ocaso se producirá a las 21:19, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada, aunque con un cielo mayormente cubierto. En resumen, hoy será un día fresco y húmedo en Marchena, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la lluvia ligera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.