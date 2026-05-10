El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura oscile entre los 14 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur con velocidades que oscilarán entre 10 y 24 km/h, alcanzando rachas de hasta 42 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para disipar la sensación de humedad en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvias escasas. Se prevé que caigan entre 0.1 y 1 mm de lluvia durante estas horas, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye, aunque no se descartan chubascos aislados.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. La visibilidad mejorará a medida que avance la jornada, pero se recomienda precaución.

Por la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con la aparición de nubes altas, aunque el ambiente seguirá siendo mayormente nuboso. Las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 20 grados , lo que permitirá disfrutar de un final de día más templado.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día de cielos cubiertos con lluvias escasas, temperaturas moderadas y un viento notable. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y que consideren llevar paraguas si planean salir durante la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.