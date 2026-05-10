El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados durante la mañana.
A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La nubosidad persistirá, con intervalos de nubes altas hacia la tarde. La temperatura alcanzará un máximo de 20 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente fresco pero agradable. La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70% en todo momento.
El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se prevé un 5% de posibilidad de tormenta entre las 14:00 y las 20:00, lo que indica que no se descartan sorpresas en el tiempo.
Durante la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 19 grados . La nubosidad seguirá siendo predominante, con un cielo cubierto que podría dar paso a algunas clarificaciones hacia el final de la jornada. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con precipitaciones que podrían acumularse en torno a 0.1 mm en las horas de la tarde.
Al caer la noche, las temperaturas se situarán alrededor de los 15 grados , con un aumento en la sensación de frescor debido a la humedad y el viento. La puesta de sol se producirá a las 21:20, marcando el final de un día que, aunque nublado y con lluvias escasas, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para las posibles lluvias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.
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