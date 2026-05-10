El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 10 de mayo de 2026, Lucena se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera lluvia que podría acumular hasta 0.1 mm en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación se mantendrá en torno al 45% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.
Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 12 y 19 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 19 grados hacia la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura puede ofrecer un respiro a los lucentinos, aunque la sensación de humedad será notable, con niveles de humedad relativa que rondarán el 80% durante gran parte del día.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas moderadas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas de viento y la inminente lluvia.
A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitación. Las lluvias podrían ser más intensas en este periodo, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm. Sin embargo, hacia la noche, la actividad de lluvia disminuirá, y el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 16 grados.
Los lucentinos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente. Aunque las lluvias no se prevén como torrenciales, la combinación de cielo cubierto y viento puede hacer que el día se sienta más fresco de lo habitual. Se aconseja llevar paraguas y abrigos ligeros si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.
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