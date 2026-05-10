El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Lucena se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera lluvia que podría acumular hasta 0.1 mm en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación se mantendrá en torno al 45% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 12 y 19 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 19 grados hacia la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura puede ofrecer un respiro a los lucentinos, aunque la sensación de humedad será notable, con niveles de humedad relativa que rondarán el 80% durante gran parte del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas moderadas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas de viento y la inminente lluvia.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitación. Las lluvias podrían ser más intensas en este periodo, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm. Sin embargo, hacia la noche, la actividad de lluvia disminuirá, y el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 16 grados.

Los lucentinos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente. Aunque las lluvias no se prevén como torrenciales, la combinación de cielo cubierto y viento puede hacer que el día se sienta más fresco de lo habitual. Se aconseja llevar paraguas y abrigos ligeros si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.