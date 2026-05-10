El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvias. Durante este periodo, se prevé que caigan entre 0.4 y 2 milímetros de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero aún se mantendrá por encima del 60% en la tarde.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 44 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 24 km/h, lo que podría hacer que la experiencia al aire libre sea un poco incómoda, especialmente para aquellos que planean actividades al exterior.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que las lluvias sean más escasas, con una probabilidad de precipitación que disminuirá a un 85% entre las 14:00 y las 20:00. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 21 grados hacia el final de la tarde.

En la noche, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia será baja, no se descartan algunas lloviznas. La temperatura mínima se espera que baje a 15 grados, y la humedad aumentará nuevamente, alcanzando niveles cercanos al 87% hacia la medianoche.

En resumen, el día en Lora del Río será mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.