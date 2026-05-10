El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente nublado en Linares, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará predominantemente del oeste, con rachas que podrían llegar hasta los 45 km/h en las horas más activas. Este viento, aunque fresco, también contribuirá a dispersar un poco la nubosidad, aunque no se espera que elimine la posibilidad de lluvias.

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas durante este periodo podrían alcanzar hasta 0.7 mm, lo que indica que, aunque no se espera una lluvia intensa, sí habrá momentos de chubascos ligeros. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el cielo permanezca cubierto hasta el ocaso, que ocurrirá a las 21:13.

En cuanto a la actividad eléctrica, la probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidad en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Esto sugiere que, aunque podrían presentarse algunas tormentas aisladas, no se anticipa que sean severas.

Los ciudadanos de Linares deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad aumentará, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas frescas, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.