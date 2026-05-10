El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Lepe, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 85% entre las 2 y las 8 de la mañana. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en este periodo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y nubosidad variable. La temperatura oscilará entre los 14 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La humedad relativa será alta, rondando el 94% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que el día avanza, aunque se mantendrá en niveles confortables.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 20 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en momentos puntuales. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente durante las horas de la mañana y al atardecer. A lo largo del día, se prevé que el viento mantenga su dirección y velocidad, lo que podría contribuir a un ambiente algo fresco, a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será muy baja, con un 5% de posibilidad entre las 2 y las 8 de la mañana, y nula en el resto del día. Esto sugiere que, aunque habrá nubes y algunas lluvias ligeras, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, pero las nubes seguirán dominando el panorama. La puesta de sol está programada para las 21:26, lo que permitirá disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, podría ofrecer momentos de claridad.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.