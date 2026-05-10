El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.1 mm en este periodo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con un cielo cubierto y temperaturas que oscilarán entre los 15 y 19 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando los 21 grados en su punto máximo. La humedad relativa será alta, rondando entre el 65% y el 97%, lo que puede generar una sensación de bochorno en el ambiente.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 39 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén entre las 11:00 y las 12:00, cuando se podrían alcanzar hasta 38 km/h. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 15% entre las 14:00 y las 20:00, lo que indica que, aunque hay posibilidades de lluvia, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Lebrija estén preparados para posibles chubascos, especialmente en las horas de la mañana.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con temperaturas suaves y una alta humedad. Las lluvias serán escasas, pero no se descartan, especialmente en las primeras horas del día. Los vientos del sur y suroeste aportarán frescura, aunque las ráfagas más fuertes podrían hacer que la sensación térmica sea más intensa. Es un día ideal para llevar un paraguas y vestirse en capas, dado el tiempo variable que se espera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.