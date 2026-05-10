El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, se espera en Jaén un tiempo variable que podría influir en las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento en la nubosidad, especialmente durante la tarde, donde se alternarán intervalos de nubes altas y momentos de cielo cubierto.

La temperatura máxima alcanzará los 20 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente templado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 55% y el 74%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de la tarde se presenten lluvias escasas, con una probabilidad del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con registros que podrían llegar hasta 0.9 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia será posible, no se espera que cause grandes inconvenientes.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 4 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando rachas de hasta 39 km/h desde el suroeste en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante los momentos de mayor nubosidad.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que, aunque las condiciones serán propicias para la lluvia, las tormentas eléctricas no son un riesgo significativo en esta jornada.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se caracterizará por un inicio de día mayormente despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas serán agradables, pero se recomienda estar preparado para el viento y las posibles lluvias si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.