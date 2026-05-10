El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 75% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 17 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00, donde se espera que llegue a los 20 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 91% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 32 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en las zonas costeras, donde los visitantes y residentes deben estar atentos a las condiciones del mar.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea mínima, con un 10% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00, lo que indica que, aunque hay cierta inestabilidad, no se anticipan fenómenos severos. A medida que el día avance, la probabilidad de lluvia disminuirá, especialmente después de las 14:00, donde se espera que la actividad pluvial cese, dejando paso a intervalos nubosos.

Por la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes, aunque la nubosidad seguirá predominando. Las temperaturas se mantendrán estables, y la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la tarde se sienta más cómoda.

En resumen, los habitantes de Isla Cristina deben prepararse para un día mayormente nublado con algunas lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento notable del suroeste. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la mañana, pero la tarde podría ofrecer momentos más agradables para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.