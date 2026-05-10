El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Huelva se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que podría dar paso a intervalos nubosos a medida que avance el día. A lo largo de la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando un 95% entre las 08:00 y las 14:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas, aunque se espera un aumento en la intensidad de las precipitaciones hacia la tarde, con un total estimado de 3 mm.

La temperatura durante la jornada oscilará entre los 14 y 20 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 15 grados, pero se espera un ligero aumento a medida que se acerque el mediodía, alcanzando los 20 grados en su punto máximo. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 91% en las horas centrales del día.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 26 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 37 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a la dispersión de las nubes y a la posible mejora del tiempo hacia la tarde.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren ligeramente, con una disminución en la probabilidad de lluvia y un cielo que podría despejarse en algunas áreas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia la noche. La humedad relativa también comenzará a bajar, lo que podría hacer que la sensación de frescura sea más agradable.

En resumen, Huelva experimentará un día variable, con cielos cubiertos y posibilidades de lluvia, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que estén preparados para las inclemencias del tiempo, llevando paraguas y abrigos, especialmente si planean actividades al aire libre. A medida que avance el día, se espera una mejora en las condiciones, ofreciendo un respiro antes de que la noche caiga sobre la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.