El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, la predicción meteorológica para Dos Hermanas indica un día mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con un cielo muy nuboso y la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones se concentrarán principalmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia en este intervalo. Se anticipa que la cantidad de lluvia será ligera, con acumulados que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas y hasta 0.8 mm en la tarde.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 11 y 27 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 46 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescor a pesar de las altas temperaturas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas de viento, especialmente en áreas abiertas.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 20 grados , aunque la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento. A partir de las 17:00 horas, se espera que la probabilidad de lluvia disminuya, aunque el cielo seguirá cubierto hasta el ocaso, que se producirá a las 21:21 horas.

En la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, situándose en torno a los 15 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre. Sin embargo, se prevé que las lluvias cesen, permitiendo que la noche transcurra sin precipitaciones.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para las condiciones cambiantes y disfrutar de la jornada con precaución.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.