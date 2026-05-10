El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se anticipa que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.4 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una intensidad menor, y se prevé que las precipitaciones acumuladas alcancen hasta 3 mm en total.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 70% por la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h en las horas de la mañana. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá entre 10 y 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Las rachas más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque las lluvias podrían reducirla temporalmente en momentos puntuales. La salida del sol se producirá a las 07:15, mientras que el ocaso será a las 21:18, ofreciendo un día relativamente largo, aunque nublado.

Es recomendable que los ciudadanos de Écija se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones meteorológicas sugieren que, aunque las lluvias no serán intensas, la posibilidad de chubascos es constante, lo que podría afectar los planes al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.