El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 14 y 21 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar hasta 2 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 80% por la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 29 km/h. Las rachas más fuertes se producirán en la mañana y a primera hora de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la alta humedad, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Coria del Río se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas agradables, aunque la alta humedad y el viento podrían hacer que la sensación térmica sea diferente. Es un día ideal para actividades bajo techo, mientras que quienes planeen salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.