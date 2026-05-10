El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Córdoba se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones de lluvia intermitente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura inicial de 15 grados que descenderá ligeramente a medida que avancen las horas. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 90% en la mañana y llegando a un 100% en las horas más críticas del día, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

A lo largo de la mañana, se prevén intervalos de lluvia escasa, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.3 mm. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que es muy probable que los cordobeses necesiten paraguas a mano. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados , mientras que el viento soplará del sur a una velocidad de entre 7 y 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Se espera que el cielo continúe cubierto, con lluvias que podrían intensificarse, alcanzando hasta 2 mm de precipitación en algunos momentos. La temperatura máxima del día se situará en torno a los 20 grados , mientras que la humedad seguirá siendo elevada, lo que podría generar un ambiente pesado y húmedo.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán frecuentes, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones climáticas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 23:00. El viento cambiará a una dirección más variable, con ráfagas que podrían llegar a los 29 km/h, especialmente en las horas más frescas de la noche.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día de clima inestable y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.