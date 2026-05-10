El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Castilleja de la Cuesta se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 15 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.9 mm en la tarde. Sin embargo, a partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, con un 35% de posibilidad hasta las 20:00, y se espera que el cielo comience a despejarse hacia la noche.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más ventosas. La dirección del viento también contribuirá a la dispersión de las nubes, lo que podría permitir que el sol asome en algunos momentos de la tarde.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 98% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 65% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con temperaturas que descenderán a 14 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena, aunque las condiciones de humedad podrían hacer que se sienta un poco más pesado el ambiente.

En resumen, los habitantes de Castilleja de la Cuesta deben estar preparados para un día de cielos cubiertos y lluvias ligeras, con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.