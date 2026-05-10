El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Cartaya se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia escasa que podrían persistir en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 85% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 14 y 20 grados . A primera hora, se espera que la temperatura sea de 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante la mañana. A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, rondando el 94% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en momentos puntuales. Este viento podría contribuir a que la sensación de frescor sea más notable, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde. A medida que el día avance, se espera que el viento se mantenga constante, lo que podría ayudar a dispersar algunas de las nubes más densas.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena, aunque podría verse afectada por la lluvia ligera en algunos momentos. La humedad relativa, que se mantendrá alta, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan algunos chubascos aislados. La noche caerá sobre Cartaya con cielos mayormente despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo y fresco. La temperatura nocturna se espera que descienda a unos 14 grados, ofreciendo un respiro tras un día de condiciones más húmedas.

En resumen, hoy en Cartaya se anticipa un día nublado con lluvias ligeras, temperaturas suaves y un viento moderado del suroeste. Es un día ideal para actividades bajo techo, aunque aquellos que salgan deben estar preparados para la posibilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.