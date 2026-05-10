El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Carmona se prepara para un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se prevén a lo largo del día. La temperatura oscilará entre los 13 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas posteriores.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 70% por la tarde. Esto puede hacer que la percepción del calor sea más intensa, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que caigan entre 0.1 y 0.8 mm a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo. Los intervalos nubosos se alternarán con momentos de cielo cubierto, lo que limitará la visibilidad del sol.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 49 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 15 y 34 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre. Se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad puede provocar cambios repentinos.

En resumen, los habitantes de Carmona deben prepararse para un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Es recomendable llevar paraguas y vestimenta adecuada para el tiempo, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.