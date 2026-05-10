El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Camas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente durante la mañana, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 2:00 y las 8:00, y nuevamente entre las 8:00 y las 14:00. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas y 0.3 mm en la siguiente franja horaria. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, y se espera que el tiempo se mantenga seco hasta el final del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas moderadas. La dirección del viento, predominantemente del sur y suroeste, contribuirá a mantener la humedad en niveles altos, con valores que rondarán el 60% durante la tarde y hasta el 100% en las primeras horas del día.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo de la jornada, alcanzando su punto máximo en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más agradables.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada en las primeras horas debido a la presencia de nubes bajas y posibles lloviznas. A medida que el día avance, la visibilidad mejorará, especialmente en la tarde, cuando el cielo podría despejarse ligeramente.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia en las primeras horas y temperaturas agradables que oscilarán entre los 15 y 21 grados . Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la lluvia y el viento, especialmente durante la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.