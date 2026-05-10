El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se incrementará a medida que avance la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un paraguas por si acaso.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales de la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento puede contribuir a la dispersión de las nubes, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente la cobertura nubosa.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 8 y las 14 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvias. Las cantidades de precipitación esperadas son ligeras, con acumulados que podrían llegar a 1 mm en las horas más activas. Sin embargo, es importante destacar que las lluvias serán escasas y no se prevén tormentas, lo que sugiere que, aunque el día será mayormente nublado, no se verá afectado por condiciones climáticas severas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un ligero aumento que podría llevarlas hasta los 19 grados . Esto podría hacer que el tiempo se sienta más cálido, especialmente si el viento disminuye. Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo permanecerá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un día variable, llevando consigo un paraguas y abrigos ligeros para disfrutar de las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.