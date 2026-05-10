El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 16 grados durante la mayor parte del día, lo que proporcionará un ambiente fresco.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. La lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 3 mm en el periodo más lluvioso, que se espera entre las 04:00 y las 08:00.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con intervalos de nubes que podrían permitir la aparición de algunos claros. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá presente, especialmente en las horas centrales del día, aunque con menor intensidad. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 21 grados , proporcionando un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para posibles chubascos.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas más activas, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que se acerque la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren en la calle.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 15% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán propicias para la lluvia, las tormentas eléctricas no son esperadas en la región.

Finalmente, el día concluirá con un cielo aún cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 15 grados . La puesta de sol se producirá a las 21:20, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, ofrecerá momentos de calma y frescura en Las Cabezas de San Juan.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.